В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец

Едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море ВМС США в июле 2024 года, об этом говорится в опубликованном 18 октября выпуске ежемесячника, который выпускает Центр по борьбе с терроризмом (CTC Sentinel) в Военной академии США в Вест-Пойнте.