Фактор родительск ой беспечностиВ 2023 году на пожарах в Республике погибло 9 детей . В большинстве случаев главный фактор, играющий трагическую роль в гибели детей - это фактор родительской беспечности! Именно по вине взрослых, допускающих неосторожность в обращении с огнем, курящих прямо в кровати и не гасящих окурок до последней искры, безответс .