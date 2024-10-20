РЖД манят машинистов зарплатами. Жизнь вагонов будет долгой. Порожние вагоны опорожнят кошельки. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было решение Минтранса поддержать тарифные предложения РЖД, обещание монополии вывезти весь заявленный уголь из Кузбасса на восток в этом году и повышение зарплат машинистам с выплатами «подъёмных» для новичков.