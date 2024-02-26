Ямальцы представят свой регион на международном фестивале молодёжи и студентов

Он пройдёт с 2 по 7 марта в Сочи, на федеральной территории «Сириус». В состав ямальской делегации вошли молодые педагоги, экологи, IT-специалисты, представители активной молодёжи из всех муниципалитетов округа, прошедшие конкурсный отбор, – всего 100 человек.