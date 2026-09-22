«Единая Россия» увеличила представительство в свердловском заксобрании

«Единая Россия» впервые с 2011 года победила во всех 25 одномандатных округах Свердловской области, получив 36 из 50 мандатов.
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