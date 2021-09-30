Кто из бывших советских республик сожалеет о распаде СССР?

Темы дняПолитикаКто из бывших советских республик сожалеет о распаде СССР? автор - МИР ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА в данной статье мне бы хотелось поделиться данными соц.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВрагов коммунистов даже обвинять не надо ,они сами признается в том ,что они признают своими преступлениями ,каждый раз ,когда трусливо сваливают на других ответственность за то ,что они сделали сами ,включая то ,что если они 30 лет трусливо сваливают на коммунистов ответственность за расчленение СССР на антисоветско-русофобские Государства ,враги коммунистов признают это своим преступлением перед страной и народом ,и они расчленили не просто СССР ,а де-факто ,многовековую Россию ,которую собирали и защищали многие поколения их предков .ВЛВиталий ЛитвиновВ развале СССР виноваты его создатели. начиная с Ленина и заканчивая Горби, каждый из них внёс весомый вклад в разрушение Государства Российского. И тот и другой были главарями ОПГ под названием коммунистическая партия.ИИринаНЕ надо по трусливой манере врагов коммунистов ,сваливать на других вину за ВАШИ преступления . А вы сами доказали ,трусливо свалив на коммунистов ответственность за захват и расчленение вами СССР на ваши злобные антисоветско-русофобские Государства ,что признаете это вашими преступлениями перед СССР и советским народом . Хорошо устроились -как обогащаться после захвата вами СССР -так вы все "при чем ", а как нести ответственность за то ,что вы сотворили со своей страной и народом ,так вы все "ни при чем ".ВЛВиталий ЛитвиновКстати, как там поживает старина Маргулис? Или он обход палат поручает более молодым? Вы же ему осто... здели по самое не могу. Ещё бы слышать от вашей шизоидной тусовки ежедневно, что он "врах камунистав", даже у психотерапевта нервы сдадут.alexanderВесь советский народ сожалеет о распаде СССР, кроме предателей, воров и корубционеров.ВЛВиталий ЛитвиновДа ладно. коррупционеры тоже жалеют. в СССР их не сажали, воры тоже не против вернуться в СССР там "несунам" было раздольно, а здесь всё можно купить и услуги несунов никому стали не нужны, ну а предатели вообще никогда ни о чём не жалели. И советский народ не весь среди жалельщиков. прибалты, никогда не считали себя советским народом.Комментировать
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