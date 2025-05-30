Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин

СИРИУС, 30 мая - РИА Новости. Преимущества Азовского моря позволяют задействовать его как еще одну здравницу для россиян, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин подчеркнув, что уже ведется разработка мастер-планов развития всего побережья республики.