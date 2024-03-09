Донской эксперт  положительно оценил готовность системы общественного  наблюдения на выборах Президента РФ

В докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», представленном 27 февраля на площадке Общественной палаты Российской Федерации, проанализирована готовность избирательной системы и института общественного контроля к президентским выборам.
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