МИД: атташе посольства Италии и его помощник должны покинуть РФ за трое суток

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Атташе итальянского посольства в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле объявлены персонами нон грата, дипломаты обязаны покинуть территорию РФ в течение трех суток.
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