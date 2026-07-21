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МИД: атташе посольства Италии и его помощник должны покинуть РФ за трое суток

МИД: атташе посольства Италии и его помощник должны покинуть РФ за трое суток

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Атташе итальянского посольства в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле объявлены персонами нон грата, дипломаты обязаны покинуть территорию РФ в течение трех суток.

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