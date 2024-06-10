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12 июня — день принятия конституции России — верно или нет

12 июня — день принятия конституции России — верно или нет

12 июня — день принятия конституции России — верно или нет Анна ФедороваДень Конституции — это праздник, посвященный принятию основного закона современной России, который отмечается каждый год 12 декабря.

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