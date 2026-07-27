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Дух, буква и душок Анкориджа. Что не так с российско-американскими переговорами

Дух, буква и душок Анкориджа. Что не так с российско-американскими переговорами

Сергей Викторович Лавров сказал: "насчёт того, что анкориджские договорённости провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", но на встрече с Рубио в Маниле он же подтвердил приверженность России "духу Анкориджа".

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