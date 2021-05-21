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В Бразилии решили не проводить клинические испытания «Спутника V»

В Бразилии решили не проводить клинические испытания «Спутника V»

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, наладившая производство в стране вакцины "Спутник V", отказалась от планов проводить национальные клинические испытания российского препарата.

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