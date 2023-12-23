Зюганов: КПРФ поддержит Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы

АС

Александр Сысоев

Кандидат в президенты это не столько программа, сколько сущность самого человека. А Коля Харитонов? Ну дюже уж карикатурная личность с точки зрения такого высокого и ответственного поста. Впрочем зюгановская партия ничего более путнего из своих сусек выскрести не могла: пустые закрома у нищей на идеи и личностей КПРФ.