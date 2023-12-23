Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможного кандидата от партии на выборах президента РФ в 2024 году.
Зюганов: КПРФ поддержит Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы
Комментарии
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Николай Николаевич
Ну не знаю...молоденький какой...
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Кандидат в президенты это не столько программа, сколько сущность самого человека. А Коля Харитонов? Ну дюже уж карикатурная личность с точки зрения такого высокого и ответственного поста. Впрочем зюгановская партия ничего более путнего из своих сусек выскрести не могла: пустые закрома у нищей на идеи и личностей КПРФ.
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15 час.
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