Японцы обрушились с критикой на Ubisoft за попытку убедить игроков в достоверно...

Японцы обрушились с критикой на Ubisoft за попытку убедить игроков в достоверности Assassin's Creed: ShadowsКажется компания Ubisoft в очередной раз села в лужу: на этой неделе Брук Дэвис, помощница нарративного директора Assassin’s Creed: Shadows, дала интервью изданию IGN Japan, в котором она вновь затронула тему исторической достоверности игры: источник#IGN #Ubisoft.