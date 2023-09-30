Полицейский сел за драку с родственником на 12 лет

В Тюмени суд дал 12 лет экс-сотруднику МВД за избиение родственника на торжестве Центральный районный суд Тюмени приговорил 37-летнего бывшего начальника отдела следственного подразделения регионального управления МВД России за пьяную драку с родственником на семейном торжестве к 12 годам лишения свободы.