В ДНР четверо ополченцев погибли в результате обстрела со стороны Украины

Четверо ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Четверо ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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