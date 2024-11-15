Сегодня в качестве самозанятых зарегистрировано более 11 миллионов россиян. Однако, при всей комфортности этого режима, стаж у самозанятых не идет, пенсия не идет, больничных тоже.
С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила отчетности для самозанятых
Комментарии
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ВГ
Валерий Гурский
Отчетность все уничтожит. Это главный раздражитель в профессиональной деятельности специалистов.
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8 час.
Михаил Молчев
Очередной идиотизм дармоедов. Сами ни хера делать не умеют, кроме болтовни, так и людям работать мешают.
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2 час.
Андрей Тихонов
Государство всегда будет запускать свои грязные лапы в карман трудящихся, неважно какой сферы и формы....
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25 мин.
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