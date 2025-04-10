Минниханов и Фальков открыли венчурный форум в Казани

Автор: Александра ДавыдоваНа площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие XIX Российского венчурного Форума (РВФ), одного из ключевых событий в сфере технологического предпринимательства и инноваций.
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