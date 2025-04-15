Сады в аэропорту Сочи, где можно хорошо провести время, выпить кофе за 480 руб. Есть детская площадка, туалеты фонтан и довольно много посадочных мест.
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Сады в аэропорту Сочи, где можно хорошо провести время, выпить кофе за 480 руб. Есть детская площадка, туалеты фонтан и довольно много посадочных мест.