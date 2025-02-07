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Царьград

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"Последний удар по Шойгу": Кто и зачем говорит о "зачистке опального клана"?

"Последний удар по Шойгу": Кто и зачем говорит о "зачистке опального клана"?

Повод новый - тема старая. Вновь появились сообщения о "последнем ударе по Шойгу". Но кто и зачем говорит о "зачистке опального клана"? Давайте разбираться - в уже привычном для нас жанре журналистского расследования.

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Комментарии
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Амара Карпова
Ведь закон бумеранга никто не отменил! Зло всегда возвращается💯
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21 час.
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