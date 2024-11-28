Депутат Шеремет: победа Трампа ничего не меняет, США засматриваются на ресурсы РФ

Ситуация после выборов президента США напоминает игру в злого и доброго полицейского, однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом ничего не изменит для Москвы, поскольку республиканец "будет засматриваться" на Россию как на лакомый кусок с ресурсами.
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