Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сергеев
    А я делаю так: 2-3 ложки майонеза смешиваю с измельченным бульонным кубиком (очень вкусно с куриным).В пакет грибы и ...Закуска из шампин...
  • Лилия Румянцева
    Ну так идиоты на дзене много чего напишут. А вообще-то способ не нов. У нас дома так готовили макароны по-флотски. Пр...Шеф-повара варят ...
  • Алексей
    Вся пища в микроволновке превращается в дерьмо.Духовка не нужна ...

Закуска из шампиньонов, которую мы считаем простой, а гости - нашим фирменным блюдом (рецепт в духовке)

Закуска из шампиньонов, которую мы считаем простой, а гости - нашим фирменным блюдом (рецепт в духовке)

Такую закуску из шампиньонов мы всегда готовим, когда собираются гости. Для нас - это просто грибы в духовке, но все называют их нашим фирменным блюдом и даже заказывают заранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Откуда соевый соус в кавказской кухне! Новодел какой?
Ответить
11 час.
Сергей Сергеев
А я делаю так: 2-3 ложки майонеза смешиваю с измельченным бульонным кубиком (очень вкусно с куриным).В пакет грибы и этот маринад часа на 2, потом запекаю на решетке  на мангале или в духовке ножками вверх, в шляпках собирается сок - очень вкусно (при этом понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные :-D )
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх