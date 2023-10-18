Закуска из шампиньонов, которую мы считаем простой, а гости - нашим фирменным блюдом (рецепт в духовке)

Сергей Сергеев

А я делаю так: 2-3 ложки майонеза смешиваю с измельченным бульонным кубиком (очень вкусно с куриным).В пакет грибы и этот маринад часа на 2, потом запекаю на решетке на мангале или в духовке ножками вверх, в шляпках собирается сок - очень вкусно (при этом понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные :-D )