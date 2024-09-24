«Автостат»: автомобили с пробегом подорожают в конце сентября

Цены на подержанные автомобили в России вырастут в конце сентября 2024 года, в течение нескольких месяцев повышение достигнет своего пика, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Андрея Гришакова, директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».
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