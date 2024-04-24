Панарин во 2-м матче с «Вашингтоном»: 4 броска мимо створа и 2 хита за 20:39 при 7:28 в большинстве. Силовой против Оши привел к стычке

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-0). Российский форвард клуба из Нью-Йорка (20:39, 7:28 – в большинстве, «0») ни разу не попал в створ – 4 броска прошли мимо, еще 3 были заблокированы.
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