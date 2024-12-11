Люди не могут визуально отличить слабый узел от крепкого, показал эксперимент

Мы завязываем ботинки, надеваем галстуки, боремся с проводами. Однако, несмотря на близкое знакомство с узлами, большинство людей не могут отличить слабый узел от сильного, просто взглянув на него, показало новое исследование Университета Джона Хопкинса.