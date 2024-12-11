Люди не могут визуально отличить слабый узел от крепкого, показал эксперимент

Мы завязываем ботинки, надеваем галстуки, боремся с проводами. Однако, несмотря на близкое знакомство с узлами, большинство людей не могут отличить слабый узел от сильного, просто взглянув на него, показало новое исследование Университета Джона Хопкинса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии