В чем секрет тюменского долголетия: истории «серебряных» волонтеров

1 октября – Международный день пожилых людей. В Тюменской области уделяется особое внимание жителям преклонного возраста, потому что именно они внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.
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