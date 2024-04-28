Зеленский поручил бросить все резервы на фронт

Согласно информации от нашего источника, президент Зеленский дал указание главнокомандующему Сырскому направить все доступные резервы на передовую и использовать прибывшую западную военную технику для остановки продвижения российских вооруженных сил.
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