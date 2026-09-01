Минфин России: три региона Дальнего Востока стали донорскими

Три дальневосточных региона стали донорами, как сообщила Лариса Ерошкина из Минфина на Восточном экономическом форуме (1-4 сентября).
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