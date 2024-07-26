Трамп: Русские победили Гитлера, они победили Наполеона

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат от республиканцев на выборах президента США, заявил в интервью Fox News, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул необходимость завершения конфликта на Украине.
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