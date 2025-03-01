В США раскрыли неожиданную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским сорвались отчасти из-за того, что украинский лидер поднял тему гарантий безопасности, опережая основную повестку встречи, посвященную добыче полезных ископаемых, 1 марта сообщает портал Semafor со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.