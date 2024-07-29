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Первым узнал премьер-министр Франции: певица Леди Гага выходит замуж

Первым узнал премьер-министр Франции: певица Леди Гага выходит замуж

Отношения пары начались в 2020 году Леди Гага выходит замуж! Об этом косвенно сообщила сама певица — представляя своего избранника, Майкла Полански, премьер-министру Франции Габриэлю Атталу, она назвала Полански «мой жених».

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