Первым узнал премьер-министр Франции: певица Леди Гага выходит замуж

Отношения пары начались в 2020 году Леди Гага выходит замуж! Об этом косвенно сообщила сама певица — представляя своего избранника, Майкла Полански, премьер-министру Франции Габриэлю Атталу, она назвала Полански «мой жених».
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