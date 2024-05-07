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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Норриса: «После 900 гонок, на которых я был, мы добрались до победы в «Ф-1». Ландо осталось стать чемпионом мира»

Британский бизнесмен Адам Норрис рассказал, какие эмоции испытывает после того, как его сын, пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами.

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