В Рыльске уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров.
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