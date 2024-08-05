В России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) планируют повысить до 30% для иностранных граждан в России. Об пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
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