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В России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Сперва нужно навести порядок в их учете. Большенство работают по черному, зарплате в конвертах
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17 час.

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