В России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) планируют повысить до 30% для иностранных граждан в России. Об пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.