Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

Одиссей

Исторический экскурс - очень интересен и поучителен. НО!!! ВСЕ 565 псевдо-государств Индии - автохтоны. На своей земле в той или иной форме они существовали ВСЕГДА. Тут - прямая аналогия с нашим устройством и нашими субъектами федерации. А вот мигранты у нас - пришлые. Чужаки. Как те моголы в Индии, которые пришли и захватили власть. Аналогия боле, чем прозрачная, не так ли? И борьба против пришельцев способна не расколоть, а, наоборот, объединить общество. Если либерда не станет вставлять палки в колеса. Но ее можно тоже того... Поймите правильно: я не против мигрантов как таковых. Но все должно быть в рамках! И пример тому - Косово. Когда-то, по доброте душевной сербы приняли у себя албанских беженцев, а результат - известен. И сейчас диаспорный глав-узбек зазывает к нам соотечественников бесплатным гектаром земли на душу населения и, при том, не желает менять свою узбекскую идентичность. И чем все закончится? А автор тут про Ост-Индскую компанию...