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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Одиссей
    Исторический экскурс - очень интересен и поучителен. НО!!! ВСЕ 565 псевдо-государств Индии - автохтоны. На своей земл...Если расколоть об...
  • Елена Бреслова
    оставим его на совести сашиной мамы...😜Сломанный друг
  • Элеонора Коган
    Правильный вопрос.Сломанный друг

Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

Была ли Индия захвачена Британией силой оружия? Отправляли ли короли туда корпуса и дивизии, проводились ли масштабные операции по покорению полуострова? Ничего этого не было.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
&quot;Ибо если удастся разжечь у нас достаточно жаркие внутренние конфликты, в конце концов придет третья сила. Которая заберет себе всё. В полном соответствии с теорией игр.&quot; интересно, а Путин ни сном ни духом, совсем не догоняет?! ⁉️ещё недавно талдычил о необходимости мигров, даже с африки хотел везти...
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17 час.
Балу -
Ибо сказано в писании: 24 Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то&#39;; 25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. (Евангелие от Марка, Глава 3)
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16 час.
Одиссей
Исторический экскурс - очень интересен и поучителен. НО!!! ВСЕ 565 псевдо-государств Индии - автохтоны. На своей земле в той или иной форме они существовали ВСЕГДА. Тут - прямая аналогия с нашим устройством и нашими субъектами федерации. А вот мигранты у нас - пришлые. Чужаки. Как те моголы в Индии, которые пришли и захватили власть. Аналогия боле, чем прозрачная, не так ли? И борьба против пришельцев способна не расколоть, а, наоборот, объединить общество. Если либерда не станет вставлять палки в колеса. Но ее можно тоже того... Поймите правильно: я не против мигрантов как таковых. Но все должно быть в рамках! И пример тому - Косово. Когда-то, по доброте душевной сербы приняли у себя албанских беженцев, а результат - известен. И сейчас диаспорный глав-узбек зазывает к нам соотечественников бесплатным гектаром земли на душу населения и, при том, не желает менять свою узбекскую идентичность. И чем все закончится?  А автор тут про Ост-Индскую компанию...
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4 час.

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