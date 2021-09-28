Тайная доктрина

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Не открывайте загадочные двери. Вы можете случайно оказаться в параллельном мире...

Не открывайте загадочные двери. Вы можете случайно оказаться в параллельном мире...

Не открывайте загадочные двери. Вы можете случайно оказаться в параллельном мире. Математики и специалисты по квантовой физике утверждают, что на нашей планете вполне могут существовать параллельные миры, или по-научному - иные уровни жизни.

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Юрий Ильинов
📆 29.09.2021 . Карта дня - 6 Жезлы . Победа вам сегодня обеспечена. Ваши усилия принесут ус­пех. Занимайтесь своим делом. Карта символизирует еще и при­мирение, поэтому очевидно, что ваши отношения улучшатся. Настойчивые усилия вознаградятся, но старайтесь не зазнаваться и не смотрите свысока на остальных. Цените друзей, позвоните и поддержите их, если им это требуется. . Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

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