Не открывайте загадочные двери. Вы можете случайно оказаться в параллельном мире. Математики и специалисты по квантовой физике утверждают, что на нашей планете вполне могут существовать параллельные миры, или по-научному - иные уровни жизни.
Не открывайте загадочные двери. Вы можете случайно оказаться в параллельном мире. Математики и специалисты по квантовой физике утверждают, что на нашей планете вполне могут существовать параллельные миры, или по-научному - иные уровни жизни.
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