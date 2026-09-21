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Регионы России

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Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

Бронзовые медали завоевали Алексей Архипов и Владислав Панченко, которые в матче за третье место обыграли Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона со счётом 2-1 (21:15, 15:21, 15:13).

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