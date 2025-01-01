Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года, сообщили в Госавтоинспекции.
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