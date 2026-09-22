DHS Lawyer Says Minnesota Judges Coordinated To Block Immigration Enforcement Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times, The Department of Homeland Security's (DHS) top lawyer accused a federal judge of working with other judges to block immigration law enforcement after the jurist said that the Trump administration's Minnesota enforcement surge created "a grave threat to the rule of law.
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