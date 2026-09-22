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Аргументы недели

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«Единство начинается с семьи, с уважения к своей истории и с любви к месту, где ты живёшь»

«Единство начинается с семьи, с уважения к своей истории и с любви к месту, где ты живёшь»

– Максим Юрьевич, 2026 год объявлен Годом единства народов России. Что для вас лично означает это понятие – единство? – Для меня единство – это прежде всего ответственность друг за друга.

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