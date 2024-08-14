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Посол Келин заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не только готовит украинских военных, но также влияет на руководство Украины и принимает непосредственное участие в проведении военных и диверсионных операций ВСУ.

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