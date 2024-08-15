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Закон и Порядок

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  • Valery
    Дураков не пашут и не сеют, они сами растут.Хроники гнусных д...
  • Вера смелых
    💯💯💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍👍Невоенный анализ-...
  • Владислав Владислав
    Мла, сколько дебилов ...Хроники гнусных д...

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Ожесточит ли он свое сердце? Давайте не будем забывать, что в прошлом он уже принимал некоторые очень трудные решения, например, инициировал сирийскую миссию и Специальную военную операцию (СВО)) со всеми ее последствиями.

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