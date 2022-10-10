ИЗВЕСТИЯ iz

6 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    России остаётся перекрыть ,причём наглухо, все пути поставок НАТО укронацикам .МО Украины заявил...
  • Андрей Ворожейкин
    С янки контроль над вооружениями не обсуждать, переводить тему и СНВ не вспоминать! России это не выгодно.США захотели сотр...
  • 6324362 Елен
    надо танкеры амеровские повзрывать...США выразили гото...

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в спецоперации

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в спецоперации

Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите населения Донбасса, выполняют боевые задачи порой в самых экстремальных условиях: под артиллерийским обстрелом, один на один с превосходящими силами националистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх