В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в спецоперации

Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите населения Донбасса, выполняют боевые задачи порой в самых экстремальных условиях: под артиллерийским обстрелом, один на один с превосходящими силами националистов.
Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите населения Донбасса, выполняют боевые задачи порой в самых экстремальных условиях: под артиллерийским обстрелом, один на один с превосходящими силами националистов.
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