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Россия теряет доступ к "литиевому треугольнику" в Южной Америке

Россия теряет доступ к "литиевому треугольнику" в Южной Америке

www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert Россия рискует утратить позиции в ключевом регионе мира по добыче лития – так называемом "литиевом треугольнике", куда входят Боливия, Аргентина и Чили, обладающие крупнейшими в мире запасами этого стратегического металла.

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