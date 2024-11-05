СМИ: в Индии жители деревни намерены молиться за победу Харрис на выборах

Жители деревни Туласендрапурам в штате Тамилнад на юге Индии, из которой происходят предки Камалы Харрис по материнской линии, вознесут молитвы об успехе вице-президента США на предстоящих в ее стране президентских выборах.
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