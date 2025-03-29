В 2025 году для управления мотоблоком права требуются только в том случае, если его мощность превышает 15 лошадиных сил.
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В 2025 году для управления мотоблоком права требуются только в том случае, если его мощность превышает 15 лошадиных сил.