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Япония потребовала дисциплины от военных США после убийства женщины на Окинаве

Правительство Японии потребовало от США усилить дисциплину среди размещенных в стране военнослужащих после убийства жительницы Окинавы.

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