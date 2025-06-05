В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт

К началу 2026 года планируется упростить процедуру оформления налогового вычета на портале «Госуслуги» для недвижимости и транспорта, сообщил РИА Новости министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
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