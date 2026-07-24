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Царьград

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Режиссёр "Мастера и Маргариты" Локшин судится в США за права на показ фильма

Режиссёр "Мастера и Маргариты" Локшин судится в США за права на показ фильма

Почти полтора года идут разбирательства в судах с целью отстоять право на выпуск картины на английском языке.

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