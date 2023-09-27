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Дни Эрмитажа во Владивостоке: новые решения в сфере сохранения культурного наследия

Дни Эрмитажа во Владивостоке: новые решения в сфере сохранения культурного наследия

26 сентября во Владивостоке было объявлено открытие VIII дней Эрмитажа. Это масштабное мероприятие уже не первый год проводится в городе по инициативе директора музея «Государственный Эрмитаж» Михаила Пиотровского и при поддержке Правительства Приморского края.

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