Дни Эрмитажа во Владивостоке: новые решения в сфере сохранения культурного наследия

26 сентября во Владивостоке было объявлено открытие VIII дней Эрмитажа. Это масштабное мероприятие уже не первый год проводится в городе по инициативе директора музея «Государственный Эрмитаж» Михаила Пиотровского и при поддержке Правительства Приморского края.
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